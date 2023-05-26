المستشار الألماني يدعو روسيا إلى الابتعاد عن صنع سلام بارد في أوكرانيا

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس، روسيا من الاعتماد على تجميد الحرب على أوكرانيا على طول الأراضي التي احتلتها هناك.

وقال شولتس في تصريحات لصحيفة "كولنر شتات أنتسايجر" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "يجب على روسيا أن تفهم أنه لا يمكن أن يكون الأمر متعلقا بصنع نوع من السلام البارد – على سبيل المثال عن طريق تحويل خط الجبهة الحالي إلى "حدود" جديدة بين روسيا وأوكرانيا"، مبينا أن ذلك لن يؤدي إلى إضفاء الشرعية على حملة سرقة الأرض التي قام بها بوتين".

وأضاف أن "الأمر يتعلق أكثر بسلام عادل، والشرط المسبق لذلك هو انسحاب القوات الروسية".

ولم يشر المستشار إلى مسألة ما إذا كان هذا ينطبق أيضا على شبه جزيرة القرم، التي تحتلها روسيا منذ عام 2014.

وعندما سئل شولتس عما إذا كان شرطه ينطبق أيضا على شبه الجزيرة أكد قوله: "انسحاب قوات ليس شأننا. ليس شأننا أن نصوغ الاتفاقات بدلا من أوكرانيا".

استخدم شولتس العبارة الأكثر غموضا: "انسحاب قوات" وليس مثلا "انسحاب القوات" التي يمكن أن يفهم منها: جميع القوات.

وتجنب شولتس أيضا مسألة ما إذا كان ينبغي الإطاحة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بل قال: "أنا لا أؤمن بمثل هذه الأسئلة الافتراضية، ففي النهاية يجب أن يكون هناك اتفاق بين الحكومتين في موسكو وكييف"، مبينا أن مكالمته الأخيرة مع رئيس الكرملين مر عليها بعض الوقت، مضيفا: "لكنني أنوي التحدث مع بوتين مرة أخرى في الوقت المناسب".