 40 تمساحا تفترس رجلا سبعينيا حتى الموت في كمبوديا - بوابة الشروق
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40 تمساحا تفترس رجلا سبعينيا حتى الموت في كمبوديا

أدهم السيد
نشر في: الجمعة 26 مايو 2023 - 5:53 م | آخر تحديث: الجمعة 26 مايو 2023 - 5:53 م
لقي رجل كمبودي، مصرعه اليوم الجمعة، حين تناوب 40 تمساحا على التهامه حتى الموت، في مزرعة لبيض التماسيح يديرها الرجل السبعيني من العمر.

وقال ماي زفير مدير شرطة القرية لفرانس برس، إن الرجل "لوان نام" كان يحاول صرف أحد التماسيح عن القفص لأخذ البيض، ولكن التمساح أوقعت به ومن ثم اجتمعت التماسيح لأكله.

ويقول ماي ساموث عمدة القرية، إن أسرة الرجل القتيل قررت بيع ما لديه من تماسيح، مضيفا أن الرجل كان رئيس اتحاد منتجي بيض التماسيح، وكان أهله يدعونه دائما لترك تلك المهنة.

ويقول الضابط زفير إنه منذ 4 أعوام التهم تمساح بإحدى مزارع بيض التماسيح طفلة عمرها سنتين في واحدة من حوادث تربية التماسيح.

ويربي الكمبوديون، التماسيح في مزارع خاصة للحصول على بيضها ولحوممها أيضا.

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