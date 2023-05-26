مدرب مانشستر يونايتد يشعر بالقلق من إصابة أنتوني

أبدى ايريك تن هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد حالة من القلق إزاء الإصابة التي تعرض لها أنتوني لاعب الفريق خلال المباراة التي انتهت بالفوز على تشيلسي 4 / 1 مساء أمس الخميس، في مواجهة مؤجلة من المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وحسم مانشستر يونايتد، عبر فوزه أمس، تأهله إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل برفقة مانشستر سيتي البطل وأرسنال الوصيف ونيوكاسل صاحب المركز الرابع.

وشهدت المباراة خروج البرازيلي الدولي أنتوني محمولا على نقالة طبية في الدقيقة 29 بسبب الإصابة التي يخشى تن هاج أن تكون "خطيرة".

ولدى سؤال تن هاج عقب المباراة عن إصابة اللاعب، قال في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :"لا أعرف. الجميع رأوا أنه خرج."

وأضاف :"يمكنني أن أخبركم أنها إصابة خطيرة، لكن علينا الانتظار 24 ساعة على الأقل، وبعدها ربما نعرف المزيد عن حالة الإصابة."

وتشير تصريحات تن هاج إلى احتمالية غياب أنتوني عن مانشستر يونايتد في المباراة المقررة أمام مانشستر سيتي يوم الثالث من يونيو المقبل في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتجدر الإشارة إلى أن مانشستر يونايتد يترقب أيضا تقييم حالة لوك شو الذي جرى تبديله بعد أن عانى من ألام في الظهر.

وقال تن هاج :"علينا الانتظار. إصابة أنتوني تبدو خطيرة لكننا لا نعرف بعد طبيعتها. وبالنسبة للوك شو، علينا الانتظار أيضا. سنعرف المزيد بعد يوم."