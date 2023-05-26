 بركان في كوستاريكا يثور ويطلق سحابة من الدخان بارتفاع 3 كيلومترات - بوابة الشروق
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بركان في كوستاريكا يثور ويطلق سحابة من الدخان بارتفاع 3 كيلومترات

د ب أ
نشر في: الجمعة 26 مايو 2023 - 10:32 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 مايو 2023 - 10:32 ص

قالت وكالة الحماية المدنية الوطنية في كوستاريكا، أمس الخميس، إن بركان رينكون دي لا فيجا أطلق سحابة من الدخان إلى ارتفاع 3 كيلومترات.

وتابعت الوكالة أن البخار والرماد والغازات قد ارتفعت فوق فوهة البركان، وأضافت أن البركان، الواقع في حديقة وطنية في شمال غربي كوستاريكا، في حالة "ثوران مستمر".

ويقع البركان على بعد حوالي 270 كيلومترا شمال غرب العاصمة سان خوسيه.

ويعد الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 1900 متر أحد أكثر البراكين نشاطا في كوستاريكا.وبعد فترة هدوء، تم تسجيل نشاط متزايد هناك منذ أبريل، وحثت السلطات المواطنين على عدم الاقتراب من البركان.


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