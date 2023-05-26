تقرير: السودانيون وجها لوجه مع طلقات الموت من أجل رشفة ماء

بلغت مستويات المعاناة شمالي العاصمة السودانية الخرطوم، مستويات سيئة نتيجة صعوبة حصول مئات آلاف المدنيين على مياه للشرب.



ويغامر السودانيون بالخروج نحو شاطئ النهر؛ ليصبحوا عرضة لزخات الرصاص الناجمة عن الاشتباكات المندلعة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع ليبقى السكان بين العطش والرصاص.



وذكرت وكالة فرانس برس الإخبارية أن 300 ألف شخص من مدينة بحري شمالي الخرطوم يعانون شح مياه الشرب بعد تعطل محطة معالجة المياه مع أول أيام الحرب.



ويقول محمد الحسن، إنه وعدد من جيرانه كانوا يستفيدون من آبار المصانع المجاورة للشرب، ولكن عناصر الدعم السريع احتلوا المكان وحالوا بين المدنيين والمياه.



ويقول صلاح محمد، إنه أيضا ومن حوله كانوا يعتمدون علي بئر إحدي المستشفيات حتى منعتهم عنه قوات الدعم السريع.



وأما راشد حسين فيقول إن ندرة المياه دفعته وأسرته للنزوح 200 كيلو متر جنوبي الخرطوم؛ للحصول على الماء فقط.



وعن خطورة نقل المياه، يقول أحمد شخص متطوع ضمن لجان المقاومة التي تعني بنقل المياه عبر شاحنات للأهالي، إنه أثناء نقل بعض الماء تلقى مرافقه طلقة أردته قتيلا، فدفنوه ولم يجدوا ماء لتغسيل جثمانه.