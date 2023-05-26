الرئيس الألماني: استجابة مشجعة للمبادرة الاجتماعية الإلزامية

بعد حوالي عام من مبادرته للالتزام ببذل وقت للجهود الاجتماعية، أعرب الرئيس الالماني فرانك فالتر شتاينماير عن رضاه عن الاستجابة لها.

وكتب الرئيس في مقال نشرته صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" على موقعها الإلكتروني أون لاين يوم أمس الخميس، أن من المشجع أن حوالي 65% من المجتمع الألماني أبدى موافقته على المبادرة.

وأضاف أن نسبة تزيد قليلا عن 50 % من الشباب وافقوا عليها، مبينا أنه يرى هنا محكا للنقاش.

وأوضح شتاينماير قائلا: "سيكون من الخطأ أن يقرر كبار السن مع أغلبيتهم واجبات الشباب، ويجب أن تكون جميع الأجيال مستعدة لذلك، وهذا هو هدفي".

ومنذ حوالي عام بدأ الرئيس الاتحادي شتاينماير نقاشا حول تطبيق وقت للعمل الاجتماعي الإلزامي، ودافع مرارا عن الفكرة في المقابلات وجولات المناقشة.

وقال شتاينماير إن فترة إلزامية "ستكون مكسبا للمتانة الداخلية للطريقة الديمقراطية التي نتحلى بها - خلال مرور الأوقات المضطربة".

وأوضح شتاينماير أن مبادرته هي "الرد على الآثار المدمرة للتشرذم الاجتماعي".

وقال إن هياكل التضامن هشة، "وتفتقر بشكل متزايد إلى الاتساع والاستمرار والثقة بها" مؤكدا أن الوقت الإلزامي للتضامن الاجتماعي يمكن أن يكون "تجربة متصلة في مجتمع ذي مسارات حياة مختلفة".

ووفقا لشتاينماير يجب أن تتراوح مدة الخدمة الاجتماعية الإلزامية بين ستة أشهر وسنة واحدة.