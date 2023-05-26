أوكرانيا: نحتاج 48 مقاتلة إف 16 فقط لنهزم روسيا

أعربت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الجمعة، عن أمل الحكومة في الحصول على 48 مقاتلة أمريكية طراز إف 16 للمساعدة في تحرير البلاد من الغزاة الروس



وقالت الوزارة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "4 أسراب من طائرات إف 16 (48 طائرة) هي بالضبط كل ما نحتاجه لتحرير بلادنا من المعتدين".



يشار إلى أن أوكرانيا تعلق آمالا كبيرة على الحصول على مقاتلات طراز إف 16 وهو ما سيمثل تحديثا كبيرا لأسطول البلاد الحالي من الطائرات القديمة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء الماضي، إن طائرات إف 16 سترسل أيضا إشارة قوية بأن الغزو الروسي سيفشل.