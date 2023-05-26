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وزارة الصناعة الإيطالية: تعرض موقعنا الإلكتروني لهجوم من قراصنة

د ب أ
نشر في: الجمعة 26 مايو 2023 - 4:28 م | آخر تحديث: الجمعة 26 مايو 2023 - 4:28 م

ذكرت بيان صادر عن وزارة الصناعة الإيطالية، أن موقعها الإلكتروني تعرض لهجوم من جانب قراصنة، اليوم الجمعة، حيث لم يتمكن مستخدمون من الوصول إليه.

وأضاف البيان الصادر عن الوزارة أنه ليس هناك أي اختراق للبيانات، لكن تأثير الهجوم مازال يتم تقييمه، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

يشار إلى أن المؤسسات الإيطالية، غالبا ما يتم استهدافها من قبل هجمات إلكترونية، في الأشهر الأخيرة، مما يثير تساؤلات بشأن سلامة شبكاتها.

وفي وقت سابق من هذا العام، ذكرت شركة "فيراري إن.في" أنها تعرضت لهجوم بغرض طلب فدية والذي كشف معلومات حول عملاء شركة السيارات الرياضية.

وتقول إيطاليا إنه ليس هناك أي تأثير لهجوم القراصنة على الأمن القومي.


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