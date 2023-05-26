البرلمان يوافق على تمديد مهمة الجيش الألماني في مالي للمرة الأخيرة

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مدد البرلمان الألماني "بوندستاج" مهمة الجيش "بوندسفير" في مالي غرب أفريقيا، وهي المهمة التابعة لقوات الأمم المتحدة، للمرة الأخيرة.

وقررت الأغلبية البرلمانية اليوم الجمعة هذا التمديد مع رفض جميع نواب المعارضة ووافقت على سحب 1400 جندي ألماني في الحادي والثلاثين من مايو 2024 من هذه الدولة متأزمة الأحوال.

شارك الجيش الألماني في مهمة مينوسما للخوذات الزرقاء لتحقيق الاستقرار في مالي لمدة عشر سنوات، لكن المجلس العسكري الحاكم في مالي عرقل المهمة مؤخرا بشكل كبير.

على سبيل المثال رفض المجلس منح تصاريح للطيران لطائرة استطلاع بدون طيار من طراز هيرون التي يديرها الألمان نيابة عن الأمم المتحدة.

لذلك دعت المجموعة البرلمانية لحزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي إلى إنهاء هذه المهمة الأكبر والأخطر للقوات المسلحة الألمانية خارج ألمانيا بحلول نهاية العام الجاري على أبعد تقدير.

وفي المقابل برر التحالف الحاكم (تحالف إشارة المرور كما يسمى) تأجيل الانسحاب بانتخابات الرئاسة في مالي المقررة في فبراير 2024.

بالإضافة إلى ذلك دعت الحكومة إلى ضرورة أن يكون الانسحاب منظما ومنسقا مع الشركاء الدوليين، كما أوضحت ذلك أجنييسكا بروجر، نائبة رئيس كتلة حزب الخضر البرلمانية.

من جانبه، أكد المتحدث باسم السياسة الدفاعية لكتلة الاتحاد المسيحي المعارض، فلوريان هان، على أن أمن الجنود ورعايتهم لم يعد مضمونا وأن إتمام المهمة لم يعد ممكنا.