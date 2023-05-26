البرتغال تحظر استيراد معدات اتصالات الجيل الخامس من الشركات الصينية

قررت البرتغال حظر شراء معدات شبكات اتصالات الجيل الخامس من الدول والمناطق "عالية الخطورة" لتصبح أحدث دولة غربية تفرض حظر على دخول شركة معدات الاتصالات والإلكترونيات الصينية العملاقة هواوي تكنولويجيز من دخول سوقها.



وبحسب بيان بثته الحكومة البرتغالية عبر الإنترنت أمس الخميس، فإن البرتغال ستحظر استخدام أي معدات في شبكات الجيل الخامس من موردين من خارج الاتحاد الأوروبي أو من دول لا تنتمي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهو ما يعني حظر الاستيراد من الصين التي لا تنتمي لأي من هذه المناطق.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن بيان المجلس الأعلى للأمن السيبراني في البرتغال القول إن الشركات التي لا تنتمي لدول الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وحلف الناتو تعتبر "عالية المخاطر" بالنسبة لأمن الشبكات الوطنية.



وأشارت بلومبرج إلى أن هذا القرار يعني منع هواوي من مواصلة العمل في البرتغال بعد أن بدأت بالفعل في وقت سابق التعاون مع عدد من شركات الاتصالات فيها لتطوير شبكاتها للجيل الخامس.



وفي 2019، أعلنت شركة ألتيس برتوجال تعاونها مع هواوي لتوفير خدمات الجيل الخامس للاتصالات في البرتغال، في حين قالت بعد ذلك إنها اختارت شركة نوكيا الفنلندية لتوريد المعدات الأساسية لشبكة الجيل الخامس لديها.



ولم يذكر البيان الحكومي اسماء أي شركات سيتم حظر التعامل معها في هذا المجال، لكنه يتضمن بالتأكيد حظر الشركات الصينية وفقا للمعايير التي حددها المجلس الأعلى للأمن السيبراني.