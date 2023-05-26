تكريم ملكة السويد كمواطنة فخرية لمدينة هايدلبرج الألمانية

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أصبحت ملكة السويد، الملكة سيلفيا، اليوم الجمعة مواطنة فخرية لمدينة هايدلبرج الواقعة بجنوبى ألمانيا، حيث يوجد القصر الذي ولدت به.

قالت في احتفال بمجلس بلدية المدينة: "إنه لمن دواعي السرور الكبير والشرف بالنسبة لي أن يتم تكريمي بهذه الطريقة من جانب المدينة التي ولدت بها، هايدلبرج".

وقالت إن فؤادي ينتمي إلى هايدلبرج.

وأضافت الملكة أنها تزور المدينة في كثير من الأحيان بشكل سري.

وقال عمدة المدينة، إيكارت فورزنر، في حفل منح الملكة أعلى تكريم بالبلدية: "إنكم تقومون بلا كلل برعاية أولئك الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة، وتعبرون لهم عن مشاعركم".

وأضاف: "لا أعتقد أنه يمكننا تصور سفيرا أفضل منها".

وحضرت العائلة الملكية السويدية، الحفل في هايدلبرج اليوم الجمعة، بحضور العديد من أفراد العائلة وأصدقائها.