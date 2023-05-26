سلطنة عمان تنجح في الوساطة بين بلجيكا وإيران لحل قضية محتجزين

أعلنت وزارة الخارجية العمانية في بيان، اليوم الجمعة، أن سلطنة عمان نجحت في الوساطة بين بلجيكا وإيران لحل قضية المواطنين المحتجزين في كلا البلدين.

وجاء في البيان "امتثالاً للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه لتلبية التماس الحكومتين الإيرانية والبلجيكية للمساعدة في تسوية قضية الرعايا المتحفظ عليهم في البلدين، فقد أسفرت المساعي العُمانية عن اتفاق الجانبين على صفقة للإفراج المتبادل".

وأضاف" تم نقل المفرج عنهم من طهران وبروكسل إلى مسقط اليوم الجمعة، تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم".

وتابع "تثمن سلطنة عُمان الروح الإيجابية العالية التي سادت المباحثات في مسقط بين الجانبين الإيراني والبلجيكي، وحرصهما على تسوية هذا الملف الإنساني".