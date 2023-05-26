 مانشستر يونايتد يهزم تشيلسي برباعية ويتأهل لدوري أبطال أوروبا - بوابة الشروق
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مانشستر يونايتد يهزم تشيلسي برباعية ويتأهل لدوري أبطال أوروبا

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 26 مايو 2023 - 12:01 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 مايو 2023 - 12:01 ص

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على نظيره تشيلسي بنتيجة 4 - 1، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

افتتح أهداف المباراة اللاعب البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة الـ 6، قبل أن يضيف زميله أنتوني مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليونايتد بثنائية نظيفة.

وأضاف المهاجم البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز الهدف الرابع زميله ماركوس راشفورد، فيما سجل هدف تقليص الفارق للبلوز اللاعب جواو فيليكس في الدقيقة 89، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض.

وبتلك النتيجة، رفع فريق مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 72 في المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج، ليحجز مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم القادم.


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