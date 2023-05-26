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رسميا.. ليفربول يغيب عن دوري أبطال أوروبا

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 26 مايو 2023 - 12:11 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 مايو 2023 - 12:39 ص

تأكد غياب فريق ليفربول عن النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2017، بعد إنهاء الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» خارج المراكز الأربعة الأولى.

وفقد فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني، فرصته في التأهل لمسابقة دوري الأبطال بشكل رسمي، بعدما اتسع الفارق بين نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الرابع والريدز إلى 4 نقاط مع تبقي مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وضمن فريق مانشستر يونايتد مقعده في مسابقة دوري الأبطال الموسم القادم، إلى جانب أندية مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وأرسنال.

فيما سيشارك فريق ليفربول في مسابقة الدوري الأوروبي بالموسم الجديد، إلى جانب فريق برايتون.


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