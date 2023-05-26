إزالة 356 حالة تعد على أملاك الدولة بجنوب سيناء خلال المرحلة الأولى من الموجة 21

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جرى إزالة 356 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة خلال المرحلة الأولى للموجة الـ21 لإزالة التعديات، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تمت بكافة مدن المحافظة.



وأوضح المحافظ، في تصريح اليوم الجمعة، أن معظم هذه الحالات عبارة عن عشش، وأسوار، وزراعات حول الوحدات السكنية، وتمركزت هذه التعديات في مدن رأس سدر، الطر، نويبع، دهب، وجرى التعامل معها بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية والجهات المختصة، بجانب القيام بتنفيذ أعمال النظافة العامة، ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات بالشوارع والميادين والطرق والمحاور المرورية المختلفة.



وأشار المحافظ إلى أنه جار التجهيز والاستعداد للمرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على عليها بالزراعية والبناء المخالف للحفاظ على حقوق الدولة، واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كل صور التعديات.



ولفت إلى أنه كلف الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لمنع التعدي مجددًا على الأراضي المستردة، ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات بالتنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظة، وإزالة أي معوقات تواجه انطلاق المرحلة الثانية للإزالة.