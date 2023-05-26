محافظ جنوب سيناء يشارك في جلسة الصلاة علي النبي بمسجد الصحابة في شرم الشيخ

أدى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صلاة الجمعة اليوم، بمسجد الصحابة بالسوق القديم بشرم الشيخ، بحضور القيادات التنفيذية، والشيخ السيد غيط مدير عام مديرية الأوقاف، وأئمة مديرية الأوقاف، وجمع غفير من أهالي مدينة شرم الشيخ، وتناولت الخطبة فضائل الصلاة علي النبي.

وشارك المحافظ عقب الصلاة في جلسة " الصلاة علي خير الأنام النبي صلى الله عليه وسلم" ، والتي تراوحت بين 3 إلى 5 دقائق، وهي معروفة باسم "الصلاة الإبراهيمية" وثابتة في نهاية أي صلاة قبل التسليم، وتنص آيات في القرآن و أحاديث مروية عن نبي الإسلام عن فضائل للصلاة عليه.

وأكد محافظ جنوب سيناء أنه جرى تطبيق الجلسة بجميع مساجد المحافظة، طبقًا لقرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

جدير بالذكر أن الجلسة تناولت صيغة موحدة للصلاة علي النبي، هي الصيغة الإبراهيمية " اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى أل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى أل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وأل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وأل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.