مشروع مغربي لانتاج أول سيارة كهربية إفريقية

تم تدشين شركة تصنيع أول سيارة إفريقية كهربائية أمس الخميس، على يد شابين مغربيين قررا أن يكون للمغرب دورا رائدا على مستوي إفريقيا في صناعة السيارات العاملة بالطاقة النظيفة الصديقة للبيئة.



ونقلت قناة بي بي سي البريطانية عن محمد يحيا البقالي مدير الشركة المغربية بأن السيارات الأولى من نوعها إفريقيا ستستهدف الزبائن من الطبقة المتوسطة.



وذكر يحيا في لقاء مع وسائل إعلامية أن قارة إفريقيا تعرضت للتهميش كثيرا بمجال الطاقة النظيفة، وإن ذلك كان سوء تقدير من العالم لقدرات القارة الإفريقية.



ويقول يحيا إن التصميم الداخلي للسيارة. الكهربية يتم استلهامه من الثقافة والتراث المغربي.



ويضيف يحيا إنه يعتمد على خبرات الخبراء البريطانيين وبالمقابل قدرات المجال التصنيعي المغربي، حيث وفرة الأيدي العاملة والمواد الخام للصناعة، ووجود بنية تحتية جيدة لمحطات الشحن الكهربي المستقبلية؛ نظرا لاعتماد المغرب في توليد الكهرباء على الطاقة الشمسية المتجددة بنسبةجيدة.



ويقول يحيا إن الشركة ستبدأ انتاجها عام 2026.



ويأتي خروج المشروع بعد أيام قليلة من بدء المغرب تصنيع أول سيارة محلية لها وتصميم أول سيارة تعمل بالطاقة الهيدروجينية، إذ تم الإعلان عن المشروعين يوم الاثنين في حفل ضخم حضره العاهل المغربي.