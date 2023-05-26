 سقوط صواريخ أوكرانية على مدينة ماريوبول - بوابة الشروق
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سقوط صواريخ أوكرانية على مدينة ماريوبول

أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 مايو 2023 - 10:46 م | آخر تحديث: الجمعة 26 مايو 2023 - 10:46 م

أطلقت القوات الأوكرانية صاروخين بعيدي المدى تجاه مدينة ماريوبول، حسبما أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في قضايا جرائم الحرب في أوكرانيا.

وقال الممثلية حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم: "حوالي الساعة 20:10 بالتوقيت المحلي، أطلقت القوات الأوكرانية، صاروخين بعيدي المدى نحو شمالي غرب مدينة ماريوبول". ووفقا لمصادر محلية في المدينة، سمعت انفجارات في محيط مصنع آزوفستال.

وفي وقت سابق يوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نجاح قوات الدفاع الجوي باعتراض صاروخين مجنحين من طراز "ستورم شادو" التي سلمتها بريطانيا، للقوات الأوكرانية، خلال يوم واحد.

وقالت الوزارة في بيان: "اعترضت قوات الدفاع الجوي الروسية، صاروخين مجنحين من طراز ستورم شادو، وقذيفة تكتيكية من طراز غروم".


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