ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن القتال في السودان أجبر آلاف النازحين من جنوب السودان على العودة إلى بلدهم المضطرب، مشيرة إلى أن هؤلاء الأشخاص لا تنتهي مشاكلهم بمجرد عبور الحدود.



واستعرضت الصحيفة البريطانية في تقرير لها حالات من بينها جاربام روتكين (33 عاما)، ووالده المسن المصاب بالعمى، وعدد من أقاربه الأخرين، الذين كانوا ينتظرون منذ قرابة الشهر لركوب أحد القوارب المغادرة من مدينة الرنك (شمال جنوب السودان) على النيل الأبيض.



وأوضحت "جارديان" أن هؤلاء كانوا بين مئات العائلات التي خيمت لأيام تحت الشمس الحارقة، قرب الحدود مع السودان.



ونوهت الصحيفة بأن حوالي 67 ألف جنوب سوداني فروا من السودان منذ اندلاع الصراع في الخرطوم منتصف الشهر الماضي.



وبحسب الأمم المتحدة، يمكن أن تصل أعداد العائدين إلى 180 ألف بحلول منتصف يوليو المقبل، الأمر الذي يهدد بمزيد من زعزعة استقرار جنوب السودان.



ووفقا للصحيفة، فر ما يقرب من 272 ألفا منذ بداية الحرب في السودان إلى دول الجوار ، لكن 90 % من الوافدين إلى جنوب السودان هم رعاياها الذين التمسوا اللجوء، والعمل، والرعاية الطبية، والتعليم في السودان.



وأشارت "جارديان" إلى أن السلطات في جنوب السودان والمنظمات الإنسانية بقيادة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في تجنب إقامة مخيمات في الرنك، وهي بلدة صغيرة تبعد حوالي 40 ميلاً عن الحدود، ذات بنية تحتية سيئة.



وأوضحت أن خطة استجابة الطوارئ الخاصة بتلك الجهات تستهدف إعادة هؤلاء الأشخاص إلى وجهاتهم النهائية في جنوب السودان، حيث سيتم دعمهم بحصص غذائية، مشيرة إلى أنه تم إنشاء مركز إقامة مؤقت بحرم جامعة أعالي النيل في الرنك؛ لتزويد الفئات الأكثر ضعفاً بالخدمات الأساسية أثناء انتظارهم للمغادرة.



وذكرت "جارديان" أن بيتر جاتكوث (51 عامًا)، كان مدرسًا في الخرطوم، وقد علق في الرنك لمدة شهر منذ غادر العاصمة السودانية مع أسرته.



وقال جاتكوث: "ليس لدينا مكان لنبقى به أو طعام". مشيرا إلى أنه يعتزم البحث عن عمل في مدينة ملكال التي فر منها عام 2014 بسبب الحرب الأهلية في جنوب السودان.



وأضاف: "لم يتغير الكثير في جنوب السودان. لا بنية تحتية، ولا مدارس جيدة لأطفالنا، ولا مستشفيات... لكن في النهاية، جنوب السودان هي بلدي، سأحاول إنجاح الأمر".



أما إليزابيث مايك (63 عاما) فكانت تنتظر بالميناء منذ أسابيع، وأنفقت جميع أموالها على الانتقال من الخرطوم، وتعتمد على المساعدات الغذائية من أقاربها في الرنك.



وقالت: "هربت إلى السودان عام 2014، عندما اشتدت الحرب في ملكال".



وبينما كانت إليزابيث تعمل أخصائية اجتماعية في جنوب السودان، أصبحت عاملة نظافة في الخرطوم، حيث عملت بجد لاستئجار منزل لأطفالها وأقاربها. والآن، لا تعرف أين ستبقى وكيف ستجني قوت يومها؟.



وأضافت: "منزلي في ملكال تم تدميره. سأبحث عن أرضي، وإذا كان الوضع آمن، سأبني مأوى عليها، إن لم يكن كذلك، سأذهب إلى أحد مخيمات الأمم المتحدة".