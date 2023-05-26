بريطانيا: روسيا تشهد انتشارا للجماعات شبه العسكرية منذ غزو أوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أنه على مدى السنوات الـ20 الماضية على الأقل، شهدت روسيا انتشارا للجماعات شبه العسكرية، خارج إطار قواتها المسلحة النظامية، لكن وتيرة هذا الاتجاه تتسارع.



وأشار أحدث تحليل للوزارة إلى أن هذا" التنظيم شبه العسكري" تسارعت وتيرته بشكل كبير، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا وهو مهم بشكل خاص في شبه جزيرة القرم.



وأضافت الوزارة "كان يضطلع زعيم شبه جزيرة القرم، التي تحتلها روسيا، سيرجي أكسيونوف، بدور أساسي، في إنشاء العديد من الوحدات المحلية وغالبا ما تدعى الانتماء إلى القوزاق"، في إشارة إلى مجتمعات متشددة، كانت تستقر على أرضي أوكرانيا الحالية، من بين أماكن أخرى.



وتابعت الوزارة "معظمها حصلت على وضع شبه رسمي كوحدات احتياط للجيش النظامي.



ومن المحتمل أن يكون أكسيونوف حريصا على دعم أوراق اعتماده الوطنية، من خلال تجنيد مقاتلين، لكن من المحتمل أنه "قلق بشأن قدرة الجيش النظامي على الدفاع عن شبه الجزيرة".