وكيل رياضة المنيا: إنشاء وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة داخل مراكز الشباب

صرح مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أنه تم الاتفاق على توفير مكان داخل عدد من مراكز الشباب تكون مهمته مناهضة العنف ضد المرأة واستقبال أي شكاوى من الأعضاء بخصوص تعرض أي سيدة أو فتاة لأي شكل من أشكال العنف.

وأضاف مدير مديرية الشباب والرياضة، أنه جاري تفعيل نشاط وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بمراكز الشباب بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، حيث تم عقد ندوة عن العنف ضد المرأة بمركز شباب كوم مطاي، بحضور مدير الإدارة، مدير مركز الشباب، أعضاء مجلس الإدارة، منسقين ومنظمين مناهضة العنف ضد المرأة داخل القرية.

وناقشت الندوة التعريف بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة وأهميتها ودورها في مواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة أو الفتاة. وتم عرض تقديمي عن أهمية التصدي لقضية العنف ضد المرأة بجميع أشكاله مدعمًا بالصور لتوضيح رؤية الوحدة ودورها وأشكال العنف التي تتصدى لها داخل وخارج المركز وكيفية التواصل مع الوحدة بشكل مباشر وعبر الإنترنت.

وتم مناقشة بعض الإجراءات القانونية الصحيحة للتعامل مع المشكلات التي تواجه المرأة وعرض أهم المشكلات الشائعة من خلال مدير الإدارة. كما تم عرض أهم أشكال العنف السائدة نحو المرأة في المجتمع الخارجي وآثارها المدمرة مثل ختان الإناث وزواج القاصرات.

كما تضمنت فقرات الندوة عرض مواهب للحضور حول المرأة من أشعار ورسومات مبدعة، حيث قامت إحدى المشاركات بطرح بعض الأسئلة للمحاضر وطرق الحل. وتم فتح الحوار للحاضرين لعرض الأسئلة والمقترحات وأهم المشاكل التي تواجه المجتمع وتم الرد عليها.

وأشار إلى توجيه الأعضاء للتصدي للعنف ضد المرأة بجميع أشكاله داخل بلدها أو مكانها أو مجتمعها والتعرف والمشاركة في كافة الأنشطة المدرجة بالخطة.



