كفرالشيخ: استلام 10 آلاف طلب للتصالح على البناء المخالف حتى الآن

شهدت محافظة كفر الشيخ خلال الأيام الماضية إقبالا كبيرا من المواطنين على التقدم للتصالح بمخالفات البناء في مختلف مراكز المحافظة، عبر المراكز التكنولوجية.

وأجرت الشروق جولة ميدانية من أمام المراكز التكنولوجية لمعرفة آراء المواطنين في منظومة التصالح .

وقال محمد حسن، موظف، من كفرالشيخ، إنه تقدم للتصالح على بناء منزل مكون من دورين على مساحة 150 مترا، مؤكدا أنه قدم كل الأوراق بالمركز التكنولوجي بمدينة كفر الشيخ، مشيرا إلى أن الإقبال كبير ومع ذلك لا يوجد تزاحم بالمكاتب.

وطالب بسرعة تنفيذ الإجراءات، مؤكدا أن أكثر ما يعرقل الأمور هو عدم تحديد موعد لتشكيل لجان القبول حتى يتم إيقاف إجراءات التقاضي، وسرعة إجراء التصالح حتى يتم إدخال المرافق للمنازل وتقنينها.

وأوضح علي عبده، حداد، من كفر الشيخ أنه تقدم إلى مجلس المدينة من أجل التصالح على بناء منزل على مساحة 220 متر ا، وقدم جميع الأوراق والمستندات المختلفة، ولكن لم يبت في الطلب حتى الآن، ويتمنى أن يتم الموافقة حتى يتم إنهاء إجراءات التقاضي المختلفة، وإيقاف المحاضر والمخالفات وإدخال المرافق والخدمات بالمنزل.

وقال: نشعر جميعا بالرغبة في الإسراع من قبل المسئولين بالمراكز التكنولوجية، ولكن نتمنى أن تنتهي جميع الأمور.

من جهته قال مصدر بمحافظة كفر الشيخ -رفض ذكر اسمه- لـ"الشروق"، إن هناك إقبال كبير على طلبات التصالح بالمحافظة، مؤكدا أن أعداد المتقدمين تعدت حتى اليوم 10500 طلب التصالح بمختلف مراكز المحافظة، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ الإجراءات القانونية على من لم يتقدم للتصالح.