رئيس مجلس الدوما الروسي: زيلينسكي لم يعد رئيسا شرعيا لأوكرانيا

قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأحد، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لم يعد رئيسا شرعيا للبلاد مع انتهاء فترة ولايته، ويتعين اعتبار جميع الاتفاقات المبرمة معه سابقا لاغية وباطلة.

وأضاف فولودين، عبر حسابه على تطبيق تليجرام: "اغتصب زيلينسكي السلطة من خلال إلغاء الانتخابات الرئاسية، واعتبارا من 21 مايو الجاري فقد تماما ما تبقى من شرعيته الزائفة"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال فولودين: "أي اتفاقات مع رئيس غير شرعي تعتبر لاغية وباطلة ويمكن الطعن عليها في المستقبل".

وأضاف فولودين: "لم يعد لزيلينسكي الحق في التحدث نيابة عن الشعب الأوكراني مع انتهاء فترة ولايته الرئاسية".