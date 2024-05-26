سول تستضيف أول قمة ثلاثية بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية منذ 4 سنوات ونصف

يعتزم زعماء كوريا الجنوبية واليابان والصين عقد اجتماع قمة بينهم يومي الأحد والاثنين في سول، لاستئناف محادثاتهم الثلاثية لأول مرة منذ عام 2019.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول سيعقد إجتماعات ثنائية متعاقبة مع رئيس مجلس الدولة الصيني "لي تشيانج" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" في المكتب الرئاسي في وقت لاحق من اليوم الأحد وسيعقد جلسة محادثات ثلاثية مع الزعيمين يوم غد الاثنين.

وتعتبر هذه القمة الثلاثية الأولى بين الدول الآسيوية الثلاث منذ ديسمبر 2019، بعد توقف بسبب جائحة كوفيد-19 وتوتر العلاقات بين سول وطوكيو بسبب النزاعات التاريخية.

وخلال اللقاء الثنائي مع لي، والذي يقوم أيضا بأول زيارة له منذ توليه منصبه في مارس 2023، من المتوقع أن يناقش يون سبل تعزيز الاتصالات الاستراتيجية وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجارة علاوة على تبادل الأراء بشأن القضايا الأمنية.

ومن المتوقع أيضا أن يستكشف الزعماء سبل التعاون في القطاعات الاقتصادية والتجارية والصحية مع العمل على تنحية الخلافات جانبا، في الوقت الذي تتحالف فيه سول وطوكيو بشكل أوثق مع واشنطن وسط تنافسها المتزايد مع بكين.