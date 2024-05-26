 رئيس جامعة طنطا يستعرض تقرير الخطوات التنفيذية لإنشاء كلية الدراسات البينية - بوابة الشروق
الأحد 26 مايو 2024 2:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

رئيس جامعة طنطا يستعرض تقرير الخطوات التنفيذية لإنشاء كلية الدراسات البينية

علاء شبل
نشر في: الأحد 26 مايو 2024 - 2:16 م | آخر تحديث: الأحد 26 مايو 2024 - 2:16 م

ترأس الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الاجتماع الدوري للهيئة الاستشارية العليا، بحضور الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وغيرهم من الأعضاء.

خلال الاجتماع، تابع رئيس الجامعة التقدم في تنفيذ المشروعات الإنشائية ومتطلبات استكمالها وتسليمها وفقًا للجدول الزمني المحدد لها، وأيضًا متابعة سير الامتحانات في الكليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة مناسبة للطلاب.

كما استعرض رئيس الجامعة التقرير الخاص بالخطوات التنفيذية لإنشاء كلية الدراسات البينية، والتي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تم إطلاقها في مارس ٢٠٢٣.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك