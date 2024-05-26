رئيس جامعة طنطا يستعرض تقرير الخطوات التنفيذية لإنشاء كلية الدراسات البينية

ترأس الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الاجتماع الدوري للهيئة الاستشارية العليا، بحضور الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وغيرهم من الأعضاء.

خلال الاجتماع، تابع رئيس الجامعة التقدم في تنفيذ المشروعات الإنشائية ومتطلبات استكمالها وتسليمها وفقًا للجدول الزمني المحدد لها، وأيضًا متابعة سير الامتحانات في الكليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة مناسبة للطلاب.

كما استعرض رئيس الجامعة التقرير الخاص بالخطوات التنفيذية لإنشاء كلية الدراسات البينية، والتي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تم إطلاقها في مارس ٢٠٢٣.