المدارس المصرية اليابانية تبدأ تحديد موعد المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين

أعلنت المدارس المصرية اليابانية بدء التواصل مع المتقدمين للقبول بالمدارس خلال الاسبوع القادم لتحديد موعد لعمل المقابلات الشخصية للطلاب بمدارس العاشر ١ /العاشر ٢ /بورسعيد /الغردقة /الفيوم / سنورس/ الوادي الجديد/ بني سويف/ جمصة /حوش عيسى/طور سيناء /المنيا الجديدة /حي العقاد /العريش/ بورفؤاد /مرسى مطروح/شرم الشيخ.

كانت وزارة التربية والتعليم قد حددت شروط وقواعد القبول وهي أن التقدم هذا العام لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول بكل المدارس وفى حال وجود أماكن متاحة في بعض الصفوف الأعلى سيتم فتح باب التقدم على هذه الأماكن في مدارس محدد فقط، وفى حال عدم وجود أماكن لن يتاح التقدم للصف/ الصفوف الأخرى.

ويشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية أما التلاميذ الحاصلين على شهادة ميلاد صادرة من مصلحة الأحوال المدنية ولهم رقم قومى بجنسية غير مصرية أو أن يكون أحد الأبوين غير مصري الجنسية، فلا يتم قبول أوراقهم ولا يجوز قبول قيدهم بالمدارس المصرية اليابانية وفقاً للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني.

ويشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من عام ٢٠٢٤ بناء على قاعدتين أساسيتين كما يلي:

التنسيق الأول (بشكل مبدئي): بعد إغلاق باب التقدم سيتم ترتيب الأطفال بناء على أكبر طفل تقدم للمرحلة وفق جدول الأعمار ليتم ترتيب المتقدمين وفق الأكبر سناً.

التنسيق الثانى (الأساس في الاختيار): بناء على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن.

وأشارت الوزارة إلى أنه فى حال تواجد مدرستين أو أكثر فى نطاق جغرافى واحد يتم التقدم على النطاق بالكامل ويحق لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية تسكين المتقدمين بناء على القواعد المعمول بها وخطة الكثافة الطلابية الداخليه لكل مدرسة للصالح العام للمدارس ولا يحق لولى الأمر الاعتراض على هذه القاعدة وبعد قبول الملف بالمدرسة المختارة وقيد التلميذ بها، لا يتم قبول أي طلبات للتحويل لمدرسة يابانية أخرى وفى حال التقدم بطلب يتم رفضة بشكل نهائي.

ويحق لولى الأمر التقدم على أي مدرسة أخرى بعد نهاية العام الأول من القيد بمدرسة مصرية يابانية وذلك على منصة التقدم ويكون القبول وفق ذات الإجراءات السابق الإشارة إليها فى حال توافر مكان شاغر بالمدرسة المتقدم إليها واتباع كافة الإجراءات المتبعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعلى مسئولية ولى الأمر.