توريد 200 ألف و257 طن قمح في كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أن المزارعين من أبناء المحافظة يواصلون توريد القمح المحلي المنتج من الأراضي الزراعية بالمحافظة بكميات كبيرة، ما أدى إلى ارتفاع الكميات الموردة بالمحافظة إلى 200 ألف و257 طن قمح محلي من المزارعين من أبناء المحافظة منذ بدء التوريد وحتى اليوم الأحد.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن عمليات توريد القمح منتظمة بجميع المنافذ البالغ عددها 25 موقعًا، التابعة للشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، "وهي الجهات المسوقة للقمح"، وكذلك إجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين خلال 24 ساعة من استلام المحصول طبقًا للقرار الوزاري في هذا الشأن.

وأشار عادل الهابط، وكيل مديرية التموين والتجارة بالمحافظة، إلى أنه تم تحديد سعر استلام أردب القمح المحلي من المزارعين بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام 2024، مع حظر نقل القمح خارج المحافظة إلا بتصريح رسمي من مديرية التموين.