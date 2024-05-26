رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى التعاون الوثيق مع الصين

دعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إلى التعاون الوثيق بين بلاده والصين من أجل العلاقات الثنائية وأيضا السلام والرخاء في المجتمع الدولي.

وأدلى رئيس كوريا الجنوبية بهذه التصريحات، اليوم الأحد، خلال محادثات قمة مع رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشانج، الذي وصل إلى كوريا الجنوبية، لحضور قمة ثلاثية بين كوريا الجنوبية والصين واليابان، من المقرر أن تعقد غدا الاثنين، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وأعرب يون، عن أمله في أن تواصل كوريا الجنوبية والصين تعزيز تبادلهما وتعاونهما والمضي قدما في مصالحهما المشتركة، مع احترام بعضهما البعض، مشيرا إلى الاستئناف الأخير للمحادثات الوزارية الثنائية في مختلف المجالات.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني عن تقديره لأن الدولتين حافظتا دائما على احترام متبادل وعملتا باستمرار على تعميق الصداقة والثقة المتبادلة، من خلال حوار متكافئ وتواصل صادق، معربا عن أمله في أن تعمل الصين مع كوريا الجنوبية لأن تصبح جارة وشريكة جيدة وجديرة بالثقة، تساعد كل منهما الأخرى.

وتعتبر هذه القمة الثلاثية الأولى بين الدول الآسيوية الثلاث منذ كانون الأول/ديسمبر 2019، بعد توقف بسبب جائحة كوفيد-19 وتوتر العلاقات بين سول وطوكيو بسبب النزاعات التاريخية.

ومن المتوقع أيضا أن يستكشف الزعماء سبل التعاون في القطاعات الاقتصادية والتجارية والصحية مع العمل على تنحية الخلافات جانبا، في الوقت الذي تتحالف فيه سول وطوكيو بشكل أوثق مع واشنطن وسط تنافسها المتزايد مع بكين.