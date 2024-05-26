استشهد 13 فلسطينيا وأصيب العشرات، اليوم الأحد، في قصف لطائرات الاحتلال الحربية استهدف منزلا في جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزل عائلة خلة في بلدة جباليا النزلة، ما أدى لاستشهاد 13 مواطنا على الأقل بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضافت المصادر أن طواقم الإنقاذ والدفاع المدني تواصل البحث عن ناجين أو شهداء في تحت الركام، بعد أن سوت صواريخ الاحتلال المنزل بالأرض.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 35,984 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال، و80,643 مصابا.

وتقول وزارة الصحة في غزة، إن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض.