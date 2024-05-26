رئيس ليتوانيا الحالي على مسار الفوز بولاية ثانية في جولة الإعادة

يتوجه الناخبون في ليتوانيا إلى مراكز الإقتراع اليوم الأحد في جولة إعادة للانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي، جيتاناس نوسيدا، ضد رئيسة الوزراء الحالية انجريد سيمونيتي.

وتشير التوقعات إلى احتفاظ نوسيدا بمنصبه بفوز سهل على سيمونيتي في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي والتي يبلغ عدد من يحق لهم التصويت فيها 4ر2 مليون شخص.

وحصل نوسيدا على أكبر نسبة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 12 مايو الجاري بفارق كبير. ولكن تلك النسبة لم تكن كافيه للحصول على الأغلبية المطلقة الضرورية للفوز بالمنصب .

وتواجه السياسيان أيضا في الانتخابات الرئاسية لعام 2019.

ويتوقع مواطنو ليتوانيا أن يأتي الاقتصادي البالغ من العمر 60 عاما، والذي صنع اسما لنفسه كداعم صارم لأوكرانيا، في المقدمة مرة أخرى اليوم الأحد ويحصل على ولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

يشار إلى أن سيمونيني تتولى رئاسة الوزراء منذ عام 2020.ويتشارك السياسيان في العديد من القضايا ومواقفهما في السياسة الخارجية والأمنية متطابقة تقريبا.