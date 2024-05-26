وكيل تعليم الأقصر يتفقد عددا من لجان امتحانات الدبلومات الفنية في الطود

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تفقد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، عددا من مدارس إدارة الطود التعليمية لمتابعة سير اللجان الامتحانية للدبلومات الفنية.

وزار خالد، مدرسة العديسات الصناعية الثانوية العسكرية المشتركة ومدرسة الطود الثانوية الزراعية، معربا عن سعادته بمستوى الانضباط داخل اللجان، وسير العملية الامتحانية في هدوء تام دون أي شكاوى، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات التي تضمن سير الامتحانات بسلاسة وتوفير أجواء ملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم بكل راحة.

ووجه وكيل الوزارة خلال زيارته، بضرورة تحقيق الانضباط التام داخل جميع اللجان، مع التأكيد على منع استخدام التليفون المحمول نهائياً، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة داخل الفصول الدراسية، بما يضمن للطلاب بيئة مناسبة لأداء امتحاناتهم وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما شدد خالد على الالتزام بكافة الضوابط الامتحانية، مع مراعاة توفير احتياجات الطلاب الأساسية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم لأداء امتحاناتهم بنجاح.