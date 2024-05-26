إندونيسيا: حاكم بابوا يطلق أسبوع التطعيم الوطني في جزيرة نومفور

أطلق القائم بـأعمال حاكم إقليم بابوا الإندونيسي محمد رضوان روماسوكون اليوم الأحد، أسبوع التطعيم الوطني في جزيرة نومفور.

وقال روماسوكون في بيان صحفي في جايابورا اليوم الأحد "يجب أن نشارك في التخفيف من حالات التقزم وشلل الأطفال، حيث أصبحت هذه سياسة وطنية وترتبط بنمو الأطفال في بابوا. ولهذا السبب، يجب على جميع القادة الإقليميين الانتباه إلى حملة التطعيم".

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية "انتارا" عن روماسوكون قوله إن مشاركة حكومة إقليم بابوا في التخفيف من أمراض الطفولة تهدف إلى مساعدة الأمة على تحقيق رؤية إندونيسيا الذهبية 2045 من خلال إنجاب أطفال أصحاء في بابوا.

وأعرب القائم بأعمال حاكم الإقليم عن إيمانه أن أطفال بابوا الإصحاء سينمون ويصبحون قادة المنطقة في المستقبل.