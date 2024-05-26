 إطلاق قافلة طبية بالمجان لقرية الدهتمون بالشرقية - بوابة الشروق
الأحد 26 مايو 2024 12:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إطلاق قافلة طبية بالمجان لقرية الدهتمون بالشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الأحد 26 مايو 2024 - 12:40 م | آخر تحديث: الأحد 26 مايو 2024 - 12:40 م

أعلنت مديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، إطلاق القافلة الطبية المجانية في قرية الدهتمون التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة أبو كبير، على أن تستمر فعاليات القافلة الطبية والعلاجية بالمجان على مدار يومين، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد بيان مديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، أن القافلة الطبية والعلاجية في قرية الدهتمون التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة أبو كبير تستهدف توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج بالمجان لجميع المرضى في التخصصات الطبية التالية: نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - الرمد - العظام - الجراحة - الأسنان - الجلدية.

كما تشهد القافلة الطبية والعلاجية توفير خدمات الأشعة والتحاليل لكل المترددين على القافلة من أبناء وأهالي قرية الدهتمون التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة أبو كبير، وذلك دون أي رسوم أو مقابل مادي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك