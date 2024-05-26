بغداد: استهداف فرع مطعم شهير في شارع فلسطين بعبوة ناسفة واعتقال المنفذين

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، اعتقال منفذي الهجوم الذي تعرض له مطعم «KFC» في شارع فلسطين ببغداد، موضحة أن المتهمين كانا يستقلان دراجة نارية، وألقيا عبوة ناسفة على واجهة المطعم.

وذكرت القيادة في بيان، نقله موقع «بغداد اليوم»، أن «شخصين مجهولي الهوية يستقلان دراجة نارية رميا عبوة ناسفة محلية الصنع، حسب رأي خبير الأدلة الجنائية، أمام باب أحد المطاعم ضمن محلة 605 في منطقة شارع فلسطين بجانب الرصافة».

وأضافت أنه «نتج عن الحادث أضرار في واجهة المطعم فقط»، لافتا إلى «غلق مخارج المنطقة على الفور، وتشكيل فريق عمل مشترك من (قسم شرطة باب الشيخ، أفواج طوارئ بغداد/السادس) بإسناد استخباري، والتوجه لمكان الحادث، بعد متابعة كاميرات المراقبة وتعقب الجناة».

وأشارت إلى «الكشف عن المتهمين والوصول إليهم واعتقالهما وضبط الدراجة النارية والأسلحة (المسدسات) التي كانت بحوزتهما وتسليمها إلى مركز شرطة القناة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم».

وفي وقت سابق، استهدف مجهولون أحد فروع مطعم «كنتاكي KFC» في شارع فلسطين بالعاصمة العراقية بغداد، دون وقوع إصابات بشرية، بحسب مصدر أمني عراقي لـ«الشرق»