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صحة مطروح: تنظيم قافلة طبية مجانية لأهالي قرية شماس

أحمد سباق
نشر في: الأحد 26 مايو 2024 - 11:09 ص | آخر تحديث: الأحد 26 مايو 2024 - 11:09 ص

قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إنه تقرر تنظيم قافلة طبية علاجية مجانية بقرية شماس التابعة لمدينة سيدي براني، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال، الباطنة، الجراحة، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، الأسنان"، حيث يتم الكشف بواسطة أطباء أخصائيين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأكد أن القافلة من المقرر أن تستمر لمدة يومين متتاليين، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول إلى كل المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجًا وتيسيرًا على المواطنين، وتوفير العلاج اللازم للمرضى وحرصًا على تخفيف العبء عنهم.

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