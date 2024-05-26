الوصل يتوج بالدوري الإماراتي للمرة الثامنة في تاريخه

توج فريق الوصل بلقب الدوري الإماراتي للمرة الثامنة في تاريخه، مساء اليوم الأحد، بعد الفوز على شباب أهلي دبي وقبل جولتين من نهاية المسابقة.

وفاز فريق الوصل على نظيره شباب الأهلي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب زعبيل مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ 24 من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وأحرز هاريس سيفيروفيتش هدف التقدم في الدقيقة 49، ومن ثم أضاف فابيو دي ليما بالهدف الثاني في الدقيقة 58 واختتم أداما ديالو الثلاثية في الدقيقة 90+7.

وبتلك النتيجة، رفع فريق الوصل رصيده للنقطة 61 في صدارة ترتيب الدوري الإماراتي، بفارق 9 نقاط عن شباب الأهلي صاحب المركز الثاني.