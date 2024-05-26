أرض الصومال: الاتفاق المبرم مع إثيوبيا قد يساعد في تأمين حرية الملاحة بالبحر الأحمر

قال رئيس منطقة أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، إن الاتفاق الذي أبرمته البلاد مع إثيوبيا لتأجير قطعة من الأرض تقع بالقرب من مدخل البحر الأحمر، من شأنه أن يساعد في "تأمين حرية الملاحة" بالنسبة للشحن الدولي، بحسب ما ورد في مقابلة مع صحيفة "فايننشيال تايمز".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاحد عن بيهي عبدي القول، إن خطة إثيوبيا للأرض المحيطة ببربرة، تتضمن ميناء وأسطولا من شأنهما أن يساعدا في التصدي للتهديدات البحرية.

وقال رئيس منطقة أرض الصومال لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن "مذكرة التفاهم التاريخية بين أرض الصومال وإثيوبيا، ستوفر لنا طريقا واضحا نحو الاعتراف الدولي".

يشار إلى أن الاتفاق واجه معارضة داخلية، بما في ذلك وزير دفاع أرض الصومال - المتمتعة بالحكم الذاتي - الذي استقال من منصبه.