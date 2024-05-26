رئيس لجنة القدرات لـ الشروق: تنظيم الاختبارات لـ5 كليات بتنسيق 2024-2025

• فتح باب التقدم لمنحة «الابتكار بالعلوم التطبيقية والتكنولوجيا والتصنيع»



وافق المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه الدورى، مساء أمس الأول، بجامعة كفر الشيخ، برئاسة وزير التعليم العالى، الدكتور أيمن عاشور، على إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على اختبارات القدرات لمراقبة ومتابعة أعمال امتحانات القدرات فى الكليات التى يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات للعام الجامعى 2024/2025، وذلك برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

من جهته، قال رئيس اللجنة، سيد قنديل، إنه من المقرر بدء عمل وإجراءات اللجنة خلال الأيام المقبلة، وذلك بوضع بنوك الأسئلة الخاصة بامتحانات الطلاب ومعاييرها.

وأكد قنديل لـ«الشروق»، أن اختبارات القدرات ستطبق خلال تنسيق العام الجامعى 2024-2025 على 5 كليات فقط هى كليات الفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، والتربية الرياضية بنين وبنات.

فى سياق قريب، أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF، فتح باب التقدم للنداء الثالث لمنحة «الابتكار فى العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والتصنيع»، كإحدى آليات التمويل التنافسى التى تقدمها الدولة للعلماء والباحثين المصريين، بهدف تعظيم الاستفادة من مُخرجات البحث العلمى وتوظيفها لخدمة التنمية فى المجتمع المصرى فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

ويتيح هذا النداء، بحسب بيان لوزارة التعليم العالى، أمس، المجال لاستخدام علوم الصدارة والتكنولوجيا البازغة فى تطبيقات علوم المواد الحديثة، والأمن الغذائى وتقنيات الزراعة، وإنتاج الطاقة وتخزينها وإدارتها، وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومعالجة المياه والموارد، واستدامة البيئة والنظم البيئية، الطب والصيدلة، والهندسة الطبية الحيوية.

وسيتم تقديم الدعم للمشروعات على النحو التالى: مشروعات بحثية بتمويل يصل إلى ٣ ملايين جنيه مصرى (بدون شريك صناعى)، ومشروعات بحثية بتمويل يصل إلى ٨ ملايين جنيه مصرى فى حالة وجود شريك صناعى (على أن يدفع الشريك الصناعى ٢٠% من ميزانية المشروع)، وسوف يستمر دعم المشروعات المقبولة لمدة تصل إلى ٣ سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر موعد لتلقى المُقترحات البحثية سيكون يوم الأحد الموافق ٣٠ يونيو المقبل، الساعة الثانية ظهًرا، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكترونى للهيئة.