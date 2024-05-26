رئيس وزراء اليابان ورئيس مجلس الدولة الصيني يصلان إلى كوريا الجنوبية لعقد قمة ثلاثية

وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول، قبل يوم من قمتهما المشتركة مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول.

وذكرت محطات البث الكورية الجنوبية، أن يون التقى مع لي تشيانج لأول مرة اليوم الأحد، ومن المقرر كذلك عقد اجتماع بين يون وكيشيدا.

وبجانب العلاقات الثنائية، من المقرر أن تركز أيضا المحادثات الثنائية على الاستعدادات لأول قمة بين القوى الاقتصادية الثلاث الواقعة في شرق آسيا منذ أربعة أعوام ونصف العام ، يوم غد الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أنه من المقرر أن يعقد كيشيدا أيضا أول اجتماع له مع رئيس مجلس الدولة الجديد، الذي تولى منصبه في مارس 2023.

وقال كيشيدا لصحيفة "ذا جابان تايمز" قبل مغادرته إلى سول إن الوضع في المنطقة وخارجها قد تغير بشكل جذري خلال السنوات التي أعقبت الاجتماع الثلاثي الأخير في نهاية عام 2019.

وتهدف القمة إلى تحسين التعاون الثلاثي، حيث سيتم إدراج قضايا الاقتصاد والتجارة وتغير المناخ على جدول الأعمال.

وكان من المقرر عقد مثل هذه الاجتماعات الثلاثية بشكل سنوي، لكن مضت عدة سنوات على موعد انعقاد ذلك التجمع بسبب الجائحة إلى جانب التوترات بين كوريا الجنوبية واليابان. وتحسنت العلاقات منذ ذلك الحين بين البلدين، وكلاهما حليف وثيق للولايات المتحدة.

ويرتبط البلدان بالصين عبر روابط تجارية وثيقة، بينما يتشاركان كذلك مخاوف واشنطن بشأن اتساع المد الصيني.