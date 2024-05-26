 إصابة 3 أشخاص جراء هجوم بسكين في محطة مترو بمدينة ليون الفرنسية - بوابة الشروق
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إصابة 3 أشخاص جراء هجوم بسكين في محطة مترو بمدينة ليون الفرنسية

باريس - د ب أ
نشر في: الأحد 26 مايو 2024 - 9:52 م | آخر تحديث: الأحد 26 مايو 2024 - 9:52 م

أدى هجوم بسكين في محطة مترو في مدينة ليون جنوب شرقى فرنسا اليوم الأحد إلى إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل ، اثنان منهم في حالة خطيرة ، وفقا لمسئولين ووسائل إعلام محلية.

وقال مسئولون إن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به، ونقلت صحيفة لو بروجريه الإقليمية عن مصادر في الشرطة أن منفذ الطعن رجل /27 عاما/ كان قد عولج سابقا من مشاكل في الصحة العقلية.

وتردد أن الرجلين اللذين أصيبا بجروح خطيرة تعرضا للطعن في البطن والصدر خلال الهجوم الذي وقع بعد ظهر اليوم الأحد. وتم فتح تحقيق في محاولة القتل العمد، حسبما ذكرت إذاعة فرانس إنفو، نقلا عن مكتب المدعي العام.

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