تراجع الطلب على النفط في أوروبا خلال العام الماضي

يتوقع خبراء أسواق النفط العالمية تراجع الطلب على الخام في الاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي رغم التوقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط بأكثر من مليون برميل يوميا بما يعادل 1% من إجمالي الطلب العالمي في العام الماضي.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع الطلب في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة بنسبة 8ر0% تقريبا خلال العام الماضي، مع توقع استمرار التراجع خلال العام الحالي، في ظل السياسات التي تستهدف الحد من استخدام البنزين والديزل (السولار) كوقود في دول الاتحاد.



يذكر أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي قررت حظر استخدام السيارات التي تعمل بالبنزين أو السولار خلال السنوات المقبلة، مثل السويد التي قررت حظر استخدام هذه السيارات بحلول 2030.



وفي الوقت نفسه تضمنت موازنة إيطاليا للعام المالي الحالي التي أقرها البرلمان تقديم دعم يصل إلى 6000 يورو لكل من يشتري سيارة كهربائية، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري.