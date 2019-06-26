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ترامب يصف ألمانيا بالشريك الفاشل

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 26 يونيو 2019 - 3:08 م | آخر تحديث : الأربعاء 26 يونيو 2019 - 3:08 م

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سياسة ألمانيا في الإنفاق على الدفاع في إطار الناتو.

وقال «ترامب»، حسب ما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الأربعاء، ألمانيا شريك فاشل؛ وذلك نظرًا لتقصيرها في الإنفاق على الدفاع في إطار الناتو.


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