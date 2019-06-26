صندوق النقد الدولي: النمو في الضفة الغربية وغزة يجب أن يركز على الوظائف

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، إن النمو في الضفة الغربية وغزة يجب أن يركز على توفير الوظائف، وذلك في الوقت الذي ناقشت فيه الخطة الاقتصادية البالغة قيمتها 50 مليار دولار والتي طرحتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضافت لاجارد - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء - أن إحدى النواحي الجيدة حقًا لهذه الخطة تتمثل في أنها تحدد بعض القطاعات سواء الصناعية والاقتصادية التي ستكون مواتية لتوفير الوظائف.

وأوضحت أنه لا يمكن للنمو في الضفة الغربية وغزة أن يكون من أي نوع بل يجب أن يركز على توفير فرص العمل، مشيرة إلى قطاعات الزراعة والسياحة والبناء باعتبارها قطاعات ستستوعب الكثير من العمالة.