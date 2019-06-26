الأربعاء 26 يونيو 2019 6:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في قرار استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب بكأس أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار سلطنة عُمان فتح سفارة لها لدى فلسطين

رام الله - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 26 يونيو 2019 - 6:37 م | آخر تحديث : الأربعاء 26 يونيو 2019 - 6:37 م

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار سلطنة عٌمان اليوم الأربعاء فتح سفارة لها لدى دولة فلسطين.

واعتبرت الوزارة في بيان أن القرار المذكور يأتي "امتدادا طبيعيا لنهج السلطنة ومواقفها المشرفة والشجاعة إلى جانب شعبنا وقضاياه وحقوقه العادلة والمشروعة".

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة "ستساهم في تعميق وتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا، وتعميق التنسيق المشترك بين قيادة البلدين حول كافة القضايا".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن دولة فلسطين ستقدم كافة التسهيلات لـ"إنجاز هذه الخطوة على أرض الواقع، بما فيه مصلحة الشعبين الفلسطيني والعماني".

وأعلنت سلطنة عٌمان اليوم أنها قررت فتح بعثة دبلوماسية جديدة على مستوى سفارة لدى دولة فلسطين كأول دولة خليجية في هذا السياق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك