الاتحاد الأوروبي بصدد إكمال آلية تجارية مع إيران لتجاوز العقوبات الأمريكية

حث الأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن الدولي إيران، اليوم الأربعاء، على الالتزام ببنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بينما أكدوا أن الاتحاد الأوروبي بصدد إكمال آلية تجارية لتجاوز العقوبات الأمريكية.

ويعمل الاتحاد الأوروبي من أجل الإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني بعد الانسحاب الأمريكي، إلا أن طهران قالت الشهر الماضي إنها ستتوقف عن الالتزام بالبنود الأساسية للاتفاق إذا فشل شركاؤها الأوروبيون في تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

وكافحت آلية "انستيكس"، الأوروبية التي تسمح للشركات بالتبادل التجاري مع إيران، للإنطلاق منذ الإعلان عنها في يناير الماضي.

وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي أكدت في بيان في نيويورك، أن دعم أوروبا للاتفاق النووي الإيراني يعتمد على التزام طهران الكامل بالاتفاق.

وأعربت هذه الدول عن أسفها لإعادة فرض العقوبات وحثت إيران على تجنب اتخاذ خطوات تصعيدية.

ويعمل الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه على "اتمام تشغيل انستيكس- وهي آلية لغرض خاص تسهل التجارة المشروعة مع إيران" وذلك وفقا لبيان من أعضاء المجلس، فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وبولندا، فضلا عن العضو المقبل استونيا.

وكانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني قد قالت أمس الثلاثاء إنها تعتقد أن الآلية جاهزة للاستخدام، إلا أنه لم يتضح بعد كيفية عملها وما هي الشركات التي ستستخدمها.