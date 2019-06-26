ميركل: ألمانيا تستثمر لأول مرة 3% من ناتجها المحلي في البحث العلمي

كشفت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أن بلادها استثمرت في عام 2017 لأول مرة 3% من إجمالي ناتجها المحلي في البحث العلمي والتطوير.

وخلال ندوة لمؤسسة هومبولت في جامعة برلين الحرة، قالت ميركل اليوم الأربعاء: "ونحن الآن نستهدف أن نرفع هذه النسبة إلى 5ر3% لأننا نعرف أن دولا مثل إسرائيل وكوريا الجنوبية ودول أخرى تستهدف رفع هذه النسبة أيضا فوق الـ3%".

وأكدت ميركل أن بلادها تواجه منافسة متزايدة للفوز " بعقول ذكية" في عالم تسوده العولمة " فنحن بحاجة إلى كل موهبة".

ودعت ميركل إلى تعزيز الربط الشبكي بين قطاع العلوم في مختلف دول العالم، وقالت إن هذا الأمر يمثل أساسا مهما لحل تحديات عالمية مثل التغير المناخي أو الرقمنة.

وتابعت: "غير أننا تبينا أن هذا النهج المتعدد الأطراف تعرض مرارا للتشكيك فيه منذ فترة زمنية كبيرة" لافتة إلى أن هذا التطور الأخير لابد أنه أثار قلقا كبيرا لدى كل الذين يدركون تنوع التأثيرات المتبادلة بين دول العالم.

وأشادت ميركل بمؤسسة هومبولت لإنشائها شبكة عالمية كبيرة في مجال العلوم تجتذب باحثين بارزين إلى ألمانيا.

ويلتقي في الاجتماع السنوي للمؤسسة في برلين في الوقت الراهن نحو 800 عالم من كل أنحاء العالم.

وتدعم المؤسسة التعاون العلمي بين الباحثين المتميزين من الأجانب والألمان، وتقدم المؤسسة منحا علمية تتيح للعلماء الأجانب الإقامة في ألمانيا وتساعد الباحثين الألمان في تنفيذ مشروع يشارك فيه 29 ألف خريج للمؤسسة في الخارج.