كمبوديا تعاقب مترجما بالسجن لمشاركته في إعداد فيلم عن الاتجار بالأطفال لأغراض جنسية

قضت محكمة كمبودية، اليوم الأربعاء، بسجن مترجم لمدة عامين لمشاركته في إعداد فيلم وثائقي عن الاتجار بالأطفال لأغراض جنسية وهو من إنتاج قناة "أر تي" الإخبارية الروسية.

وجد كوي ساو قاضي محكمة بلدية بنوم بنه أن راث روت موني مذنبا بتهمة "التحريض على التمييز" وأمره بدفع تعويض بقيمة 70 مليون ريل (نحو 17200 دولار) للمدعتين تيب سالين وكيو مالاي.

وظهرت المرأتان في الفيلم الوثائقي "أمي باعتني.. كمبوديا حيث العذرية سلعة" ومدته 27 دقيقة والذي جرى بثه في أكتوبر على الإنترنت.

ويروي الفيلم قصص أربع فتيات كمبوديات تردد أنه تم الإتجار بهن أو تم بيعهن بدافع الجنس بتحريض من أقاربهن أو آبائهن الفقراء.

وقالت سالين ومالاي وابنتاهما اللتان ظهرتا في الفيلم وقالتا، إن عذريتهن بيعت من جانب والدتيهن، للسلطات إنهن حصلن على أموال للتمثيل في الفيلم. ونفى موني /48 عاما/ الاتهام.

وألقى القبض عليه واحتجز في ديسمبر 2018، وقال المسؤولون آنذاك إن الفيلم شوه سمعة كمبوديا، وهو ما وصفه البعض "برواية خيالية".

وكانت القناة قالت إنه "لا يوجد سبب للشك في صحة" القصص الأصلية للمواضيع، وقالت شابة ظهرت في الفيلم لصحيفة "خمير تايمز" أن قصتها حقيقية وهي أنه تم بيعها لممارسة الجنس لتبقى على قيد الحياة.

وقالت لونج كيمهينج، زوجة موني، اليوم الأربعاء، إنه مجرد مترجم وأن المدعيتين غيرتا رواياتهما وأن الحكم ظالم.

ووصفت المحكمة بأنها "أداة للحكومة الكمبودية" يتم استخدامها ضد الشعب الذي يحاول فضح الاتجار بالبشر في البلاد.

وكانت المحكمة قد تجاهلت دليلا قدمه محاميو موني بما في ذلك خطاب من قناة "أر تي" يصف فيه موني بأنه "مترجم" الذي كان يساعد طاقم العمل لمدة أسبوعين في أوائل 2018، بحسب كيمهينج.

وقال فيل روبرتسون، نائب مدير قسم آسيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش، إنه يجب إلغاء الإدانة والإفراج عن موني من السجن، واصفا الاتهامات بأنها "إساءة لحرية الإعلام".

وقال روبرتسون في رسالة بالبريد إلكتروني: "كمبوديا تحاول التستر على الفقر المدقع الذي يجبر الأسر في المناطق الحضرية على تشجيع بناتهن على الانخراط في أعمال جنسية للتغلب على المشاكل الاقتصادية".

وبحسب أحدث تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن الإتجار بالأشخاص الذي صدر الشهر الجاري، تعد تجارة الجنس في كمبوديا أمرا "خفيا لحد كبير" حيث إن النساء والفتيات الكمبوديات ومن العرقية الفيتنامية يتعرضن للإتجار بهن في بيوت الدعارة وحدائق الجعة وصالات التدليك وحانات الكاريوكي وغيرها من المواقع.

تراجعت مرتبة كمبوديا في التصنيف الأمريكي الذي يقيم تقدم الدول في مكافحة الإتجار سنويا.

ويقول التقرير إن "الرجال الكمبوديين يشكلون أكبر مصدر للطلب على الأطفال المستغلين في الإتجار بهم لأغراض جنسية"، كما أن الرجال من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول يسافرون إلى كمبوديا للانخراط في سياحة جنس الأطفال.

وقال المترجم موني اليوم الأربعاء أثناء خروجه من قاعة المحكمة برفقة الحرس، إن إدانته ظالمة وأنه سوف يفكر في استئناف الحكم، بحسب موقع "فويس أو ديموكراسي".