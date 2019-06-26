تجمعت ناشطات حقوقيات أمام البرلمان المغربي، أمس الثلاثاء، للضغط على المشرعين لإضفاء الشرعية على الإجهاض في الحالات الضرورية.

وعرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو لتجمع عدد من الناشطات اللاتي وضعن على الأرض صفا من الدمى العارية يشير إلى مصير الأطفال المولودين جراء حالات الاغتصاب والاعتداء على النساء، فيما حملت إحدى الناشطات لافتة كتب عليها: «أمي تبلغ من العمر 15 عاما، ووالدي مغتصب».

ويُذكر أن المغرب أعدت قانون منذ عام 2016 ينص على عدم تجريم الإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم، ولكن التشريع يحتوي على الكثير من نقاط الخلاف التي تمنع الموافقة عليه وتمريره سريعا.