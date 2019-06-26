مؤتمر الأمن الغذائي الأفريقي يحث في ختام اعماله بتونس على استخدام تقنيات متطورة لتحقيق الأمن الغذائي

أكد المؤتمر الدولي حول "الهندسة والأمن الغذائي في أفريقيا" في ختام أعماله اليوم الأربعاء، في تونس على ضرورة وضع سياسات غذائية وزراعية تضمن الانتقال إلى نظام غذائي أفريقي ذاتي مستديم.

وشدد المؤتمر الذي ضم مهندسين وخبراء من أربعين بلدًا أفريقيا على استخدام التقنيات المتطورة لتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع استعمال الموارد الطبيعية المتجددة ، موصيًا بتبادل جهود البحث والتطوير والتنمية بين البلدان الأفريقية والمنظمات الدولية.

وحث المؤتمر كذلك على إنشاء قواعد بيانات مشتركة وتطوير وسائل التحكم الآلي والانترنت والذكاء الصناعي إلى جانب تطوير الخدمات والإرشادات المقدمة لقطاعات الإنتاج، بما في ذلك خدمات الأرصاد الجوية والمناخية الوطنية ودفع القطاعات الفعالة على الأصعدة الإجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وأكد الخبراء المشاركون المؤتمر، على تطوير الموارد البشرية في مجال الهندسة وتعزيز القدرات المؤسساتية عبر زيادة عدد المهندسين الأفارقة ،وتدريب المهندسين الاستشاريين في مجال الاتصال على المستوى الإقليمي وتحديات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.