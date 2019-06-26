مجلس الشورى السعودي ينتقد تقرير المقررة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان بشأن مقتل خاشقجي

أعرب مجلس الشورى السعودي عن انتقاده ورفضه التام لتقرير المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أجنيس كالامار الذي صدر مؤخراً بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي، وأن ما تضمنه من اتهامات للمملكة وقيادتها وسلطتها القضائية لا أساس لها من الصحة.

وأضاف المجلس في تغريدات له عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن تقرير المقررة الخاصة مبني على ما تردده بعض وسائل الإعلام من اتهامات وأحكام مسبقة، مؤكدا أنه يتعارض مع مدونة قواعد السلوك التي تفرض على المقررين الخاصين الالتزام بالموضوعية، والتقييم المحايد للوقائع، والاستماع لكافة الأطراف ذات الصلة.

وجدد المجلس تأكيده رفضه التام المساس بسيادة المملكة أو سلطاتها القضائية، معربا عن أسفه لتجاهل المقررة الخاصة جهود المملكة التي بذلتها بشأن هذه القضية عندما أظهرتها بكافة أبعادها.

وكانت المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان أجنيس كالامارد قد قدمت تقرير لمجلس الأمن الدولي يوم 19 يونيو الجاري رصدت فيه "أدلة ذات مصداقية" على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل الصحفي الناقد للمملكة جمال خاشقجي، موضحة أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى التورط.

وقُتل خاشقجي /59 عاما/ على يد فرقة خاصة سافرت خصيصا له من الرياض، وذلك عندما ذهب إلى قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر الماضي بغرض استخراج أوراق لزفافه،واعترفت القيادة السعودية بالجريمة عقب ضغط دولي، وتم تقديم 11 فردا للمحاكمة.

وطالبت كالامارد، المقررة الخاصة للأمم المتحدة للإعدامات خارج نطاق القضاء أو التعسفية، بفرض عقوبات دولية على ولي العهد السعودي.